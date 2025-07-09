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Євросоюз не ухвалив 18-й пакет санкцій проти рф через Словаччину

09 липня 2025, 15:31
Євросоюз не ухвалив 18-й пакет санкцій проти рф через Словаччину
Фото:shutterstock.com
Наступне голосування буде 11 липня.

Європейські посли не погодити 18-й пакет санкцій проти москви через те, що Словаччина не зняла своє вето під час засідання Комітету постійних представників ЄС.

Про це розказали три анонімні джерела, що обіймають високі посади і обізнані з перебігом перемовин.

Братислава і далі блокує 18-й пакет санкцій проти рф, а наступного разу це питання буде розглядатися на засіданні послів ЄС у п’ятницю, 11 липня.

"Щодо 18-го пакета санкцій досі немає згоди, оскільки Словаччина блокує його ухвалення", – сказав один з європейських дипломатів.

За його словами, це відбувається, попри те, що перемовини з Єврокомісією у Братиславі 3 липня були охарактеризовані як "гарні й продуктивні". 

"Серед представників держав ЄС насправді зростає обурення. Ми просто втрачаємо час, а мали б дати рішучу відповідь на нещодавні ганебні російські атаки", – поділився інший дипломат з "Європейською правдою". 

"Питання щодо збереження стелі цін на нафту також лишається невирішеним, три держави-члени не хочуть її застосовувати", – додав третій співрозмовник "ЄвроПравди". 

Також посли ЄС повернуться до розгляду 18-го пакета санкцій проти рф в цю п’ятницю.

Вже планується, що згоди щодо санкційного пакета вдасться досягти цього тижня, і він буде затверджений Радою ЄС із закордонних справ 15 липня.

 
РосіясанкціїЄвросоюз

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