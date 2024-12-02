Євросоюз обговорює нові санкції проти кремля

Україна закликає натиснути на російський тіньовий флот.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Євросоюз обговорює новий пакет санкцій проти рф за війну проти України.

Про це вона сказала в інтерв'ю Суспільному.

"Ми обговорюємо новий пакет санкцій, щоб послабити росію. Я вважаю, що ми повинні використати всі інструменти, які у нас є, щоб допомогти Україні, а також послабити росію, щоб ця війна закінчилася", – заявила Каллас.

15-й пакет обмежень анонсував на пресконференції у Києві анонсував і новий голова Євроради Антоніу Кошта.

Він сказав, що Європа планує посилити тиск на російську економіку і ще більше послабити здатність москви вести війну.

В той же час, Зеленський закликав блок підтримати і санкції проти тіньового танкерного флоту рф, які запровадили деякі окремі країни.

Український президент додав, що саме цей флот дає кремлю найбільшу частину доходів на війну.

За його словами, Україна передала європейським партнерам списки компаній, які, попри санкції, продовжують продавати свою продукцію до росії.

Кошта на це відповів, що у ЄС знають про ці проблеми, але оскільки росія отримує компоненти і запчастини через треті країни, щоб протистояти цьому потрібні об'єднані зусилля всього світу.

"Хочу уточнити: європейські компанії не продають компоненти і запчастини до рф, вона отримує їх через треті країни. Через це ці питання врегульовувати дуже складно, бо потрібні дуже цілеспрямовані дії і об’єднані зусилля всього світу", - додав президент Євроради.

За його словами, ЄС у тісній співпраці з Україною має ідентифікувати ці компоненти і запчастини і співпрацювати з приватними компаніями у третіх країнах, щоб зупинити обхід санкцій рф.