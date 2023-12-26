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Євросоюз очікує більше мільйона заяв про надання притулку цього року

26 грудня 2023, 15:32
Євросоюз очікує більше мільйона заяв про надання притулку цього року
Фото: з вільного доступу
В 2023 році кількість поданих заяв про надання притулку в країнах Євросоюзу перевищить мільйон.

Про це пише німецький Welt.

Лише в жовтні Агентство ЄС з надання притулку зареєструвало порядка 123 тисяч заяв. Це найвищий місячний показник за останні сім років.

Лідером за поданими заявами серед країн Євросоюзу в жовтні стала Німеччина, де поданих заяв 27% від усієї кількості. На другому і третьому місцях - Франція та Італія. 

"На кінець жовтня в ЄС було зареєстровано майже 4 мільйони українців – на 320 тисяч більше, ніж у січні. Найбільше українців перебуває в Німеччині: 1,17 мільйона осіб, ще 957 000 отримали притулок у Польщі", - заявила директорка Агентства ЄС з надання притулку Ніна Грегорі.

Вона не очікує, що ці цифри будуть знижуватись.

"Світ навколо нас стає все більш нестабільним. Тому потреба в захисті біженців не зменшиться в 2024 році і далі, а в деяких випадках навіть зросте", - додала Грегорі.

За словами директорки, 2024 рік буде складним, це означає, що кількість біженців продовжить зростати.

 

біженціЄвросоюз

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