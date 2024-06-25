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ПОЛІТИКА

Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ

25 червня 2024, 12:33
Євросоюз офіційно розпочав переговори з Україною та Молдовою про вступ
Джерело: pixabay
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що попереду складний шлях.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що у вівторок, 25 червня, Європейський Союз офіційно розпочав переговори щодо членства в ньому України та Молдови.

"Вітаємо Молдову та Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народу України, Молдови та всього Європейського Союзу. Шлях попереду буде складним, але сповненим можливостей. Бажаємо вдалого початку переговорів!" - зазначила дер Ляєн у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після закінчення перемовин про вступ України в Євросоюз до повноправного членства у блоці їй залишаться усього три кроки:

  • отримання висновків Єврокомісії про успішне завершення перемовин та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
  • рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
  • ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.

26 червня у Брюселі планують підписати безпекову угоду між Україною та Європейським Союзом, яка вже узгоджена сторонами.

МолдоваУкраїнаУрсула фон дер Ляєнвступ в ЄС

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