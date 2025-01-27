Євросоюз офіційно зупинив безвіз для грузинських дипломатів і посадовців

Однак це не стосуватиметься звичайних громадян Грузії.

Сьогодні, 27 січня, Рада Євросоюзу призупинила дію окремих частин угоди про спрощення візового режиму між Грузією та ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Ради Євросоюзу.

Відомо, що дію безвізового режиму призупинили для грузинських дипломатів та посадовців.

"Основоположні права та демократичні цінності є ключовими принципами інтеграції до ЄС. Посадовці, які представляють країну, що зневажає ці цінності, не повинні отримувати вигоду від спрощеного доступу до ЄС", – заявив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Томаш Семоняк.

Нагадаємо, що республіка Польща наразі головує в Раді ЄС.

Для поїздок до країн-членів ЄС, як пояснили у Раді Євросоюзу, грузинські дипломати і посадовці також більше не зможуть користуватися скороченими термінами розгляду заявок, нижчими візовими зборами і можливістю подавати менше підтверджуючих документів.

Дія Угоди про спрощення оформлення віз буде призупинена для наступних категорій осіб:

члени офіційних делегацій Грузії, які беруть участь в офіційних зустрічах та інших заходах, що проводяться на території країни ЄС міжурядовими організаціями;

члени національного та регіональних урядів і парламентів Грузії, Конституційного та Верховного судів Грузії;

власники дипломатичних паспортів.

А от громадяни Грузії, які мають звичайні паспорти, зможуть і далі користуватись безвізовим режимом під час короткострокових поїздок до країн Європейського Союзу.

В листопаді минулого року Грузія відмовилась від перемовин щодо вступу до ЄС до 2028 року.

Напередодні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, "жебракуючи та стоячи на одній нозі". За його словами, країна хоче вступити до блоку "гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою".