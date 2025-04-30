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ПОЛІТИКА

Євросоюз оцінив прогрес України у сфері підприємництва

30 квітня 2025, 16:47
Євросоюз оцінив прогрес України у сфері підприємництва
Європейська Комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації.

Цього тижня, 28–29 квітня, у Брюсселі відбувся офіційний скринінг відповідності українського законодавства нормам Європейського Союзу за розділом 20 — "Підприємництво та промислова політика". 

Про це пише Міністерство економіки.

Підготовка до скринінгу тривала кілька місяців і включала взаємодію між структурними підрозділами Міністерства економіки, профільними органами державної влади та Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Під час сесій команда Мінекономіки презентувала прогрес у таких напрямах:

  • Розвиток промислової політики — модернізація промислових екосистем, впровадження принципів Smart Specialisation, підтримка зеленої трансформації виробництва.
  • Підтримка малого і середнього бізнесу — участь у Програмі Єдиного ринку ЄС, стимулювання кластерного розвитку, спрощення доступу до фінансування.
  • Розвиток легкої промисловості — підтримка підприємств, які навіть в умовах війни зберігають виробництво, експорт і робочі місця, а також впровадження принципів циркулярної економіки.
  • Корпоративна сталість і відповідальність бізнесу — гармонізація політик із європейськими стандартами корпоративної відповідальності та сталого розвитку.
  • Дерегуляція і цифровізація — спрощення регулювання, розвиток цифрових сервісів для бізнесу.
  • Розвиток соціальної економіки — підтримка підприємств, орієнтованих на суспільні потреби та відновлення громад.
  • Відновлення сталеливарної промисловості — презентація планів з відбудови виробничих потужностей і інтеграції в європейські ланцюги постачання.

Європейська Комісія відзначила високий рівень підготовки української делегації. Серед питань, які потребують додаткової уваги, — передбачення більш швидкого впровадження Директиви щодо прострочених платежів.

підприємствоЄвросоюзвійна в Україні

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