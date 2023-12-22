Євросоюз передає Україні 500 електрогенераторів

Європейський Союз надсилає 500 додаткових електрогенераторів зі своїх стратегічних резервів rescEU для посилення енергетичної стійкості України.

Про Представництво ЄС в Україні написало на сайті.

"Залучені з розташованих у Польщі резервів ЄС rescEU для надзвичайних ситуацій генератори ранжуються від малих 12,5 кВА до великих 1000 кВА і здатні постачати енергію цілим лікарням у випадку відключення електроенергії. Фінансова вартість 500 електрогенераторів, що надсилаються Україні, складає 16,5 млн євро", - написали на сайті.

В Представництві ЄС заявила, що тривалі жорстокі атаки росії зробили українську енергетичну інфраструктуру крихкою і попри зусилля місцевих органів влади, неможливо протягом року відновити всі зруйновані мережі.

Представництво ЄС також сказавло, що генератори надаватимуться різним українським міністерствам.

Головна мета - забезпечити достатнє постачання електроенергії протягом холодних і темних місяців, а також підтримки роботи таких життєво важливих служб, як лікарні та водоочищувальні й теплові станції.

Наприклад, 40 із 500 генераторів призначені для шкіл.