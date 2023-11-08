Євросоюз передасть ЗСУ собак-саперів та пошукові дрони

Підготовка відбувалася в Фінляндії, Бельгії і Люксембурзі.

У четвер, 9 листопада, у Карпатському відділі Прикордонної служби Польщі відбудеться церемонія передачі українським військовим другої партії так званих собак-саперів.

Про це повідомила представниця відділення Єврокомісії у Польщі Ева Модзелевська, пише "Укрінформ"

За її словами, собаки були підготовлені у межах проєкту Генерального директорату Єврокомісії з питань міграції та внутрішніх справ і служби з питань інструментів закордонної політики ЄС.

"Цей проєкт є "винятковим", оскільки Єврокомісія вперше реалізовує проєкт навчання собак під кутом їх спроможності виявляти вибухівку. Цього разу собаки додатково матимуть спеціальні пристрої, які буде прикріплено до їхніх жилетів. Вони допомагатимуть у виявленні радіоактивних елементів", — повідомила представниця Єврокомісії в РП.

Дев’ять собак-саперів були навчені відставними поліцейськими-кінологами з країн ЄС, а їх підготовка відбувалася в Фінляндії, Бельгії і Люксембурзі.

Навчання собак тривало кілька місяців, тепер собак-саперів передадуть новим українським опікунам.

Крім того, передані Єврокомісією Україні собаки-сапери забезпечуватимуться спеціальним взуттям, окулярами, жилетами, кормом на адаптаційний період до одного місяця.

Також українські військові отримають спеціальні пошукові дрони, які допомагатимуть виявляти міни та інші вибухові пристрої. Зокрема, дрон позначатиме на електронній мапі місця, де є металеві предмети. Це прискорить процес виявлення вибухівки і допомагатиме в роботі як собакам, так і саперам.