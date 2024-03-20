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Євросоюз перерахував €4,5 млрд макрофіну Україні

20 березня 2024, 14:07
Євросоюз перерахував €4,5 млрд макрофіну Україні
ЄС здійснив перший платіж за програмою Ukraine Facility.

Єврокомісія переказала Україні перший транш макрофінансової допомоги з великого пакета підтримки на суму 50 млрд євро.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Сьогодні ми також здійснили перший платіж на суму 4,5 млрд євро за програмою Ukraine Facility, нашого пакета на 50 млрд євро для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України", – сказав він.
 
Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 28 лютого схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки. Про це повідомило Міністерство фінансів України. 
війна в Україніросія окупантифінансова допомогаЄвросоюз

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