Євросоюз підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона

Захід і далі нарощує власні потужності.

Європейський союз підготував Києву 700 тисяч артилерійських снарядів з обіцяного мільйона, але промисловість продовжує набирати обертів.

Про це заявив головний європейський дипломат Жозеп Боррель напередодні зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС.

"Ми зараз на рівні приблизно 700 тисячі снарядів 155-мм калібру. Ми ще не на цільовому показнику, але Захід нарощує можливості", - сказав високий представник ЄС.

Боррель додав, що промисловість країн Європейського союзу ще нарощує потужність, тому виробництво боєприпасів продовжується.

"Я хочу наполягати на тому, що ми будемо підтримувати Україну, ми передбачаємо можливість націлювання на території рф", - додав дипломат.

Він вважає, що Європейський союз не хоче вступати у війну з росією, а лише допомогти Україні у боротьбі з російською агресією.

Боррель додає, що відправлення військові інструкторів в Україну не стоїть на порядку денному і йде обговорення створення координаційного центру в Україні.

Також європейський дипломат повідомив, що буде збільшено кількість українських військових, які навчаються в ЄС.

Мова йде про мету підготувати 60 тисяч військових.