Євросоюз планує створити посаду комісара з питань оборони – Politico

Серед головних претендентів - Кая Каллас та Радослав Сікорський.

Лідери Європейського союзу розглядають можливість створення нової посади – комісара з питань оборони для нагляду за промисловими аспектами оборонної політики. Серед основних кандидатів прем'єр Естонії Кая Каллас та глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Про це пише Politico з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Про необхідність такої посади у Брюсселі почали говорити під кінець другого року повномасштабної війни росії проти України й на тлі заяв кандидата у президенти США Дональда Трампа про вибріковий підхід до оборони партнерів по НАТО у разі російського вторгнення. Наміри лідерів ЄС виданню підтвердили три особи, безпосередньо обізнані з цим питанням.

"Зростає розуміння того, що Європа повинна робити набагато більше в сфері оборони. Тому ми, швидше за все, побачимо щось з такою назвою. Але що саме буде включено до цього, буде предметом запеклих дебатів", – сказав чиновник Єврокомісії та високопосадовець з країни ЄС.

Відповідаючи на запитання про плани запровадження посади комісара з питань оборони, один з високопоставлених дипломатів ЄС зазначив, що був би здивований, якби вони ЄС цього не зробили.

"На оборону може бути спрямований значний фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде здійснювати нагляд за ним", – додав високопосадовець.

За інформацією видання, серед кандидатів на посаду "оборонного наглядача" розглядаються міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, а також прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас, яка закликає до "стратегічного стрибка не тільки в нашому мисленні, але й у реальних результатах".

За словами єврочиновників, оборонна політика ЄС наразі розпорошена між різними інституціями, з недостатньо потужним Генеральним директоратом з питань оборони і космосу при Комісії, Європейським оборонним агентством під керівництвом Верховного представника Жозепа Борреля і спільною програмою закупівель блоку, EDIRPA, яка звітує перед Радою ЄС. Ідея полягає в тому, щоб централізувати деякі з цих функцій.