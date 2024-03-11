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Євросоюз планує відмовитись від російської їжі

11 березня 2024, 14:22
Євросоюз планує відмовитись від російської їжі
Фото: tsn.ua
Віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс пояснив, чому Єврокомісія досі не ввела заборону на імпорт російських продуктів харчування.

Про це Домбровскіс сказав в інтерв'ю українському телемарафону.

Політик заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції з росії.

Відповідні рішення на рівні урядів держав вже прийняли Польща та Латвія. 

"Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко", - сказав Домбровскіс.

Він пояснив, чому санкції на "їжу" з рф не ввели ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни - на заваді стали перебої у постачанні продовольства в ЄС.

"Ціни на продукти харчування швидко зростали, що створювало ризики для продовольчої безпеки - особливо, в країнах, що розвиваються. Тому таке рішення було прийняте", - уточнив він.

Цього року ситуація у світі інша. 

Так, ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства рф, повідомив чиновник. 

"Фактично, минулого року ми спостерігали значне збільшення імпорту російської сільськогосподарської продукції, країни-члени ЄС почали реагувати на ситуацію", - пояснив Домбровскіс.

Зараз Європейська комісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з росії на ринках Європи, резюмував Домбровскіс.

 
РосіяїжаЄвросоюз

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