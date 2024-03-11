Євросоюз планує відмовитись від російської їжі
Про це Домбровскіс сказав в інтерв'ю українському телемарафону.
Політик заявив, що наразі ЄК проводить оцінку щодо блокування імпорту сільськогосподарської продукції з росії.
Відповідні рішення на рівні урядів держав вже прийняли Польща та Латвія.
"Зараз ми проводимо оцінку і матимемо можливість рухатися вперед досить швидко", - сказав Домбровскіс.
Він пояснив, чому санкції на "їжу" з рф не ввели ще у 2022 році, на початку повномасштабної війни - на заваді стали перебої у постачанні продовольства в ЄС.
"Ціни на продукти харчування швидко зростали, що створювало ризики для продовольчої безпеки - особливо, в країнах, що розвиваються. Тому таке рішення було прийняте", - уточнив він.
Цього року ситуація у світі інша.
Так, ще минулого року країни-члени ЄС почали вживати перших кроків щодо врегулювання питання з імпортом продовольства рф, повідомив чиновник.
"Фактично, минулого року ми спостерігали значне збільшення імпорту російської сільськогосподарської продукції, країни-члени ЄС почали реагувати на ситуацію", - пояснив Домбровскіс.
Зараз Європейська комісія шукає найкращий спосіб, у який можна було б обмежити присутність продовольчих товарів з росії на ринках Європи, резюмував Домбровскіс.