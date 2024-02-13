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Євросоюз планує вперше вжити санкцій проти компаній материкового Китаю – Politico

13 лютого 2024, 12:55
Євросоюз планує вперше вжити санкцій проти компаній материкового Китаю – Politico
Фото: з відкритих джерел
До списку також включать по одній компанії з Індії, Казахстану, Таїланду, Туреччини та Сербії.

Євросоюз планує вперше застосувати санкції проти компаній материкового Китаю. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія – за сприяння росіянам в уникненні санкцій і купівлі товарів подвійного призначення.

Про це пише Politico із посиланням на дипломатів.

У драфті 13-го пакету санкцій ЄС підготувало обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення.  Ухвалити пакет хочуть до другої річниці повномасштабної війни в Україні. 

"Якщо країни ЄС погодяться включити чотири назви до санкційного списку блоку щодо подвійного використання, європейським компаніям буде заборонено мати справу з цими компаніями", – пишуть журналісти. 

Окрім китайських, санкції планують вжити проти компаній з Казахстану, Таїланду, Туреччини, Індії та Сербії (по одній з кожної країни) та ще 11 фірм у росії. Загалом у санаційному списку – 21 позиція. 

Євросоюзсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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