Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз планує витратити €100 мільярдів на оборону

09 грудня 2024, 08:22
Євросоюз планує витратити €100 мільярдів на оборону
Фото: Укрінформ
Ризик нападу на ЄС зросте у разі програшу України у війні.

Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у новому семирічному бюджеті Європейського Союзу передбачили близько 100 мільярдів євро на оборону для захисту від російської агресії. Це значне збільшення порівняно з нинішніми витратами на цей сектор, які становлять лише 10 мільярдів євро з понад трильйонного нинішнього бюджету.

Про це Кубілюс розповів в інтерв’ю для Politico.

Єврокомісар підкреслив, що така ініціатива має амбітний характер, оскільки Європейський Союз прагне посилити обороноздатність на тлі зростаючих загроз. Як пише видання, нова посада єврокомісара з оборони та космосу створена для кращої інтеграції фрагментованої оборонної промисловості країн-членів ЄС, збільшення витрат на оборону, посилення поставок зброї в Україну та покращення координації з НАТО й США.

Кубілюс наголосив, що надання Україні достатньої підтримки для перемоги у війні проти росії залишається основним завданням. У своєму першому інтерв’ю на посаді він зазначав, що програш України може збільшити ймовірність російської агресії проти країн Євросоюзу.

"Ми маємо бути готові до можливої російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, ризик зросте", ‒ сказав Кубілюс.

Водночас єврокомісар наголосив на триваючих гібридних атаках із боку росії, акцентуючи увагу на потребі посилити інформаційну безпеку.

"Ми краще підготовлені до звичайної воєнної оборони, ніж до захисту розуму наших людей", ‒зазначив він.

Посадовець додав, що головною загрозою для ЄС є російський диктатор владімір путін, а не новообраний президент США Дональд Трамп. Він сподівається, що Білий дім усвідомить, що Захід перебуває під ударом "осі авторитарних країн", до якої він відніс "росію, Іран, Північну Корею та частково Китай".

Євросоюзоборонавійна

Останні матеріали

Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється