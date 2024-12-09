Євросоюз планує витратити €100 мільярдів на оборону

Ризик нападу на ЄС зросте у разі програшу України у війні.

Єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс хоче, щоб у новому семирічному бюджеті Європейського Союзу передбачили близько 100 мільярдів євро на оборону для захисту від російської агресії. Це значне збільшення порівняно з нинішніми витратами на цей сектор, які становлять лише 10 мільярдів євро з понад трильйонного нинішнього бюджету.

Про це Кубілюс розповів в інтерв’ю для Politico.

Єврокомісар підкреслив, що така ініціатива має амбітний характер, оскільки Європейський Союз прагне посилити обороноздатність на тлі зростаючих загроз. Як пише видання, нова посада єврокомісара з оборони та космосу створена для кращої інтеграції фрагментованої оборонної промисловості країн-членів ЄС, збільшення витрат на оборону, посилення поставок зброї в Україну та покращення координації з НАТО й США.

Кубілюс наголосив, що надання Україні достатньої підтримки для перемоги у війні проти росії залишається основним завданням. У своєму першому інтерв’ю на посаді він зазначав, що програш України може збільшити ймовірність російської агресії проти країн Євросоюзу.

"Ми маємо бути готові до можливої російської агресії. Якщо ми зазнаємо невдачі в Україні, ризик зросте", ‒ сказав Кубілюс.

Водночас єврокомісар наголосив на триваючих гібридних атаках із боку росії, акцентуючи увагу на потребі посилити інформаційну безпеку.

"Ми краще підготовлені до звичайної воєнної оборони, ніж до захисту розуму наших людей", ‒зазначив він.

Посадовець додав, що головною загрозою для ЄС є російський диктатор владімір путін, а не новообраний президент США Дональд Трамп. Він сподівається, що Білий дім усвідомить, що Захід перебуває під ударом "осі авторитарних країн", до якої він відніс "росію, Іран, Північну Корею та частково Китай".