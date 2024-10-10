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Євросоюз погодив €35 млрд кредитних коштів Україні з активів рф

10 жовтня 2024, 08:18
Євросоюз погодив €35 млрд кредитних коштів Україні з активів рф
Фото: з відкритих джерел
Посли не погодити продовження санкцій проти активів центробанку рф.

Рада Євросоюзу досягла згоди щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги обсягом до 35 млрд євро, які будуть від прибутків заморожених активів рф.

Про це написала пресслужба Ради Європейського Союзу. 

Рада ЄС домовилась про надання Україні позики обсягом до 35 млрд євро і механізму кредитної співпраці, який допоможе Україні виплачувати позики обсягом до 45 млрд євро від Євросоюзу і G7.

Мова йде про європейську частку кредиту на 50 млрд доларів від G7, який буде погашатися за рахунок майбутніх прибутків від інвестування заморожених активів росії. 

Євросоюз планує, щоб кошти стали доступними для Києва вже цього року, а кредит був виплачений протягом 45 років.  

Нова макрофінансова допомога буде прив’язана до тих самих політичних умов, що йьв рамках вже діючого механізму фінансової допомоги від ЄС Ukraine Facility, які викладені у спеціальному плані реформ Ukraine Plan. 

"Системи управління та контролю, які запропонували у рамках Плану реформ і конкретні положення щодо запобігання шахрайству та іншим порушенням так само будуть застосовуватися до цієї позики", – зазначають в комюніке.

"Задля швидкого ухвалення та забезпечення того, щоб Україна якнайшвидше почала отримувати марофінансову допомогу, країни-члени нині погодилися, що якщо Європарламент ухвалить пропозицію Єврокомісії без змін, Рада так само ухвалить текст без поправок", – написали в пресслужбі. 

Тепер Рада має погодити рішення за письмовою процедурою після того, як Європарламент ухвалить текст у першому читанні. 

З того моменту рішення набуде чинності вже наступного дня після публікації в Офіційному журналі ЄС.

 
Євросоюзвійна в Українікошти рф

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