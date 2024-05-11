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Євросоюз погодив проєкт безпекової угоди з Україною

11 травня 2024, 14:19
Євросоюз погодив проєкт безпекової угоди з Україною
Угоду підпишуть не пізніше липня.

Посли Євросоюзу погодили з Україною безпекові гарантії. Угоду можуть підписати не пізніше початку липня.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Посли ЄС вже погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про "гарантії безпеки", її планують фіналізувати до кінця червня.

Декларація стосується політичної, військової та економічної допомоги та інтергації України до ЄС і НАТО.

Посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на одинадцяти сторінках під грифом "конфіденційно". У тексті угоди зазначається, що Європейський союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарна, фінансову, торговельну та економічну підтримку. 

Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову. ЄС зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні.

Євросоюз також запевняє Україну  в негайних консультаціях у разі подальших атак. І зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Проте це виключає участь європейських військ у бойових діях проти росії. 

Європейський союзвійна в Україніросія окупантибезпекова угода

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