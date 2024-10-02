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Євросоюз погодив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку росії

02 жовтня 2024, 13:33
Євросоюз погодив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку росії
Фото:shutterstock.com
Механізм набуде чинності наступного тижня.

Посли блоку затвердили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Про це редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", – йдеться в дописі. 

Він додав, що механізм набуде чинності наступного тижня. 

Журналіст також написав, що в Євросоюзі спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Наразі немає імен, проте вони будуть додані в майбутньому.

Євросоюзі запровадив проти рф велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. 

Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на росію та змусити її припинити воєнні дії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торговельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.

 
санкціїЄвросоюз

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