Євросоюз погодив режим санкцій щодо гібридних загроз з боку росії

Механізм набуде чинності наступного тижня.

Посли блоку затвердили новий режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози.

Про це редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Джозвяк написав в соцмережі X (Twitter).

"Новий механізм санкцій ЄС проти гібридних дій Росії схвалений послами країн-членів Євросоюзу", – йдеться в дописі.

Він додав, що механізм набуде чинності наступного тижня.

Журналіст також написав, що в Євросоюзі спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Наразі немає імен, проте вони будуть додані в майбутньому.

Євросоюзі запровадив проти рф велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну.

Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на росію та змусити її припинити воєнні дії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торговельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.