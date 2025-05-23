Євросоюз погоджується відновити торговельні квоти для України

Одна це з причин це те, що війна затягується.

Євросоюз погодився відновити квоти на імпорт декількох сільськогосподарських товарів з України.

Це посилює проблеми, з якими стикається постраждала від війни економіка, пише агенція Bloomberg.

Обмеження були скасовані на ранніх етапах вторгнення рф ще в 2022 році для підтримки місцевих фермерів, були знову запроваджені Єврокомісією.

Нові обмеження почнуть працювати вже з 6 червня.

Видання зазначає, що квоти тимчасові і ЄС працює над переглядом умов зони вільної торгівлі, затвердженої в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ніхто із 27 країн не виступив проти цього рішення, а Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися.

"Експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки України, а легша торгівля з ЄС допомогла українським фермерам подолати величезні труднощі, включаючи тимчасову втрату їхнього основного експортного маршруту через Чорне море та труднощі з виробництвом, спричинені мінами та військовим призовом", - додають журналісти.

Проте різке зростання експорту відносно дешевих українських товарів на ринок ЄС призвело до опору з боку місцевих фермерів у таких країнах, як Польща, Угорщина та Словаччина.