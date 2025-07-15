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Євросоюз попередив Грузію про можливе зупинення безвізового режиму

15 липня 2025, 20:53
Євросоюз попередив Грузію про можливе зупинення безвізового режиму
Каллас Естонія
ЄС підготував список заходів у відповідь на "неспівмірні вироки" учасникам протестів, серед яких були молоді люди

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас підтвердила, що розглядається можливість зупинення безвізового режиму з Грузією через "серйозний відкат" у демократичному розвитку країни.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"На столі всі опції – включно із зупиненням безвізового режиму та інші заходи, які могли б змінити розрахунки грузинського уряду", – сказала Каллас. 
 
За її словами, ЄС підготував список заходів у відповідь на "неспівмірні вироки" учасникам протестів, серед яких були молоді люди. Каллас наголосила, що це вказує на проблемність судової системи, яка є частиною репресивного апарату.
 
Вона підтвердила, що до нового санкційного пакета включено імена двох грузинських суддів. Каллас зазначила, що раніше в ЄС виникали розбіжності щодо санкцій, але обговорення тривають. Проти санкцій щодо Грузії виступали Угорщина та Словаччина. 
 
"Сьогодні буде надісланий лист на адресу Грузії щодо безвізового режиму. Грузія мала певні умови, які вона мала виконати. Якщо у встановлений термін ці умови не будуть виконані, ми будемо змушені зупинити безвіз", – додала Каллас, не уточнивши, який саме термін буде вказано. За інформацією "Радіо Свобода", йдеться про жовтень цього року.

 

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