Євросоюз попередив Грузію про можливе зупинення безвізового режиму

ЄС підготував список заходів у відповідь на "неспівмірні вироки" учасникам протестів, серед яких були молоді люди

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас підтвердила, що розглядається можливість зупинення безвізового режиму з Грузією через "серйозний відкат" у демократичному розвитку країни.

Про це вона заявила перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"На столі всі опції – включно із зупиненням безвізового режиму та інші заходи, які могли б змінити розрахунки грузинського уряду", – сказала Каллас.

За її словами, ЄС підготував список заходів у відповідь на "неспівмірні вироки" учасникам протестів, серед яких були молоді люди. Каллас наголосила, що це вказує на проблемність судової системи, яка є частиною репресивного апарату.