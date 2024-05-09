Євросоюз продовжить статус тимчасового захисту для українців – Стефанішина

За словами віцепремʼєрки, "безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення".

Україна та Єврокомісія домовилися, що статус тимчасового захисту для наших громадян у Євросоюзі переглядатиметься, коли покращиться безпекова ситуація. Зараз умов для цього немає.

Про це в коментарі Укрінформ сказала віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

За її словами, вона перебуває в постійному діалозі з комісаром ЄС з питань міграції та внутрішніх справ із 24 лютого 2022 року.

"Кожні три місяці оцінюємо ситуацію. Ми неодноразово обговорювали з нею питання повернення українців, продовження рішення про тимчасовий захист. Я вчора мала з нею розмову. Ми прийняли рішення, що статус тимчасового захисту буде продовжений, тому що безпекові умови не дозволяють прийняти будь-яке інше рішення", – зазначила урядовиця.

Вона підкреслила, що Україна має домовленість із Єврокомісією: щойно безпекова ситуація зміниться, статус тимчасового захисту буде переглядатися таким чином, щоб відбувався плавний процес повернення українців.

"Але зараз умов для такого рішення немає", – резюмувала Стефанішина.

Вона також наголосила, що питання мобілізації, реєстру військовозобов’язаних і статусу тимчасового захисту не повʼязані між собою.