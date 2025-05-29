Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Там також думають, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Рада ЄС з питань юстиції і внутрішніх справ має відбутись в Люксембурзі 12-13 червня Євросоюз планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

Про це пише Європейська правда, посилаючись на заяву посла України в ЄС Всеволода Ченцова.

Український полос в Європейському Союзі сказав, що існуючий механізм тимчасового захисту для українців в ЄС буде продовжений до березня 2027 року.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС продовжить тимчасовий захист для українців, і виходимо з того, що це продовження буде до березня 2027 року", – заявив Ченцов.

За його словами, рішення Єврокомісії "вплинула безпекова ситуація в Україні, яка, на жаль, не покращується".

"Варто враховувати, що приблизно половина українців, які перебувають під тимчасовим захистом у ЄС – це жінки, і біля третини – діти, тобто. вразливі категорії. ЄС, Єврокомісія та держави-члени ставляться до цієї ситуації відповідально", – зазанчив посол.

Він додав, що паралельно в Євросоюзі триває дискусія про те, що робити через два роки, коли дія директиви про тимчасовий захист завершиться.

Дипломат сказав, що наступного тижня відбудеться візит в Брюссель віце-прем’єр-міністра України – міністра національної єдності Олексія Чернишова, який проведе перемовини з профільним єврокомісаром з питань міграції Магнусом Бруннером та іншими європейськими посадовцями саме на тему "пошуку спільного підходу до вказаного питання".

"Ми будемо ставити питання, яким чином Європейська комісія і держави-члени будуть сприяти поверненню наших громадян, – тих, які готові повернутися, – якщо безпекова ситуація дозволятиме це", – пояснив він.

Єврокомісія має прокомунікувати своє бачення, як може бути завершена дія директиви ЄС про тимчасовий захист після березня 2027 року.