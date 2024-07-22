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Євросоюз продовжив санкції проти росії на пів року

22 липня 2024, 14:56
Євросоюз продовжив санкції проти росії на пів року
Фото: з відкритих джерел
Обмження діятимуть до 31 січня 2025 року.

Сьогодні, 22 липня, Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти рф через війну в Україні ще на шість місяців. 

Про це йдеться в пресрелізі Ради Євросоюзу.

Санкції були введені в 2014 році, а в лютому 2022 їх розшилири у відповідь на неспровоковану, невиправдану і незаконну збройну агресію рф проти України.

Обмеження  складаються з широкого спектру галузевих обмежувальних заходів, включно з торгівлею, фінансами, технологіями і товарами подвійного використання, а також були накладені на промисловість, транспорт та предметів розкоші.

Санкції охоплюють заборону на імпорт або транспортування морем сирої нафти та певних нафтопродуктів з рф до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення діяльності та ліцензій на мовлення в Європейському Союзі кільком підтримуваним Кремлем джерелам дезінформації.

Також були введені заходи, які дозволяють ЄС протидіяти обходу накладених раніше санкцій, зазначається в повідомленні.

 
Євросоюзсанкціі проти росії

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