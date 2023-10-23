Євросоюз продовжив ще на рік санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди

Санкції ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди поширюються на 14 осіб та на 5 окремих груп.

Рада ЄС продовжила ще на рік, до 31 жовтня 2024 року, обмежувальні заходи проти міжнародних терористичних угруповань ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також проти фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності цих терористичних організацій.



Про це Про це йдеться на сайті Європейської Ради.



"Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення, яким продовжується дія обмежувальних заходів проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також проти фізичних та юридичних осіб, груп, підприємств та установ, що є асоційованими з ними, до 31 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, чинний режим санкцій ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди поширюється на 14 осіб та на 5 окремих груп. На них поширюється заморожування фінансових активів та заборона на подорожі до ЄС. На додаток, особи та установи в ЄС не можуть надавати персонам та групам із санкційного списку будь-які фінансові або економічні ресурси.



Ці обмежувальні заходи ЄС застосовує додатково до санкцій, які запроваджені проти ІДІЛ та Аль-Каїди за рішенням Ради безпеки ООН. ЄС також вживає послідовні заходи проти всіх, хто загрожує міжнародному миру й стабільності, здійснює терористичні атаки або поширює терористичну пропаганду.