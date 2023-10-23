Матеріали:
Теми:

Євросоюз продовжив ще на рік санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди

23 жовтня 2023, 15:19
Євросоюз продовжив ще на рік санкції проти ІДІЛ та Аль-Каїди
Фото: AFP
Санкції ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди поширюються на 14 осіб та на 5 окремих груп.
Рада ЄС продовжила ще на рік, до 31 жовтня 2024 року, обмежувальні заходи проти міжнародних терористичних угруповань ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також проти фізичних та юридичних осіб, причетних до діяльності цих терористичних організацій.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

"Рада ЄС ухвалила сьогодні рішення, яким продовжується дія обмежувальних заходів проти ІДІЛ та "Аль-Каїди", а також проти фізичних та юридичних осіб, груп, підприємств та установ, що є асоційованими з ними, до 31 жовтня 2024 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, чинний режим санкцій ЄС проти ІДІЛ та Аль-Каїди поширюється на 14 осіб та на 5 окремих груп. На них поширюється заморожування фінансових активів та заборона на подорожі до ЄС. На додаток, особи та установи в ЄС не можуть надавати персонам та групам із санкційного списку будь-які фінансові або економічні ресурси.

Ці обмежувальні заходи ЄС застосовує додатково до санкцій, які запроваджені проти ІДІЛ та Аль-Каїди за рішенням Ради безпеки ООН. ЄС також вживає послідовні заходи проти всіх, хто загрожує міжнародному миру й стабільності, здійснює терористичні атаки або поширює терористичну пропаганду.

 

санкціїАль-КаїдаІДІЛвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Ядерна програма Ірану. Як слід змінити політику США, аби Іран сам відмовився від ядерної зброї – Майкл Айзенштадт
Політика
Ядерна програма Ірану. Як слід змінити політику США, аби Іран сам відмовився від ядерної зброї – Майкл Айзенштадт
Переклад iPress – 23 жовтня 2023, 12:21
ATACMS зробили свою справу. Давайте ще – Філліпс О'Брайен
Політика
ATACMS зробили свою справу. Давайте ще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 жовтня 2023, 08:27
росіяни повернули в Авдіївку бронетехніку. Новий наступ на висоту 230 – Том Купер
Cуспільство
росіяни повернули в Авдіївку бронетехніку. Новий наступ на висоту 230 – Том Купер
Переклад iPress – 22 жовтня 2023, 19:55
Український контрнаступ тимчасово закінчився. Будемо сподіватися, що у ЗСУ не закінчаться боєприпаси – Том Купер
Політика
Український контрнаступ тимчасово закінчився. Будемо сподіватися, що у ЗСУ не закінчаться боєприпаси – Том Купер
Переклад iPress – 22 жовтня 2023, 16:04
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Політика
Настав час скоригувати американське базування за кордоном. На сьогодні воно відповідає потребам минулого століття, а не нинішнього – Майкл Рубін
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 16:34
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Політика
путін труїтиме більше опонентів на Заході. Звісно, якщо цьому не протистояти – The Telegraph
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 12:00
США йдуть
Технології
США йдуть "ва-банк" для контролю над китайським виробництвом чіпів. Але чи дасть це результат – Метью Ейтель
Переклад iPress – 20 жовтня 2023, 09:21
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Політика
Ізраїльська стратегічна криза. Чи є вихід з неї та яка роль США – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 19 жовтня 2023, 16:42
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється