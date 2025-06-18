Наразі не потрібні будуть спеціальні дозволи.

Вже вчетверте після повноматсбантого вторгненян рф в Україну Євросоюз продовжив "транспортний безвіз" з Україною.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Також маємо суттєвий прогрес у секторальній інтеграції України до Європейського Союзу. Європарламент схвалив продовження "транспортного безвізу" для України до кінця 2025 року", - сказав він.

Шмигаль додав, що таким чином Угода пролонгована вже вчетверте.

Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Це рішення підтримали 488 євродепутатів на пленарному засіданні в Страсбурзі, проти - 137, ще 34 утримались.

Однак правила для українських перевізників дещо змінились.

Відтепер українські водії, які здійснюють міжнародні перевезення, повинні мати при собі документи, що підтверджують легальність поїздки: вказівку на те, що навіть порожній транспорт рухається в межах транзитного, або двостороннього маршруту.

Також документів, на лобовому склі транспортного засобу обов’язково має бути спеціальна наліпка, що засвідчує, що автомобіль підпадає під дію нової угоди. Її відсутність може трактуватися як порушення і призвести до штрафу, або заборони на в'їзд.

Також в угоду додали поняття "захисного застереження".

Це можливість тимчасово призупинити дію угоди в окремих регіонах ЄС, якщо буде зафіксовано серйозні порушення місцевого ринку перевезень, викликані дією цієї угоди.

"Транспортний безвіз" - це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва - Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.