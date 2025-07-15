Наразі статус тимчасового захисту в Євросоюзі мають 4,26 мільйона українців.

Сьогодні Рада Євросоюзу ухвалила офіційне рішення про продовження дії Директиви про тимчасовий захист для українців на території Європейського Союзу до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для громадян України на території Євросоюзу до 4 березня 2027 року.

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити дію тимчасового захисту для осіб, переміщених з України, до 4 березня 2027 року", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

В разі, якщо у 2027 році захист не продовжать, то українцям допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу або навчається.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України через повномасштабну війну росії.