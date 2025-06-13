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Євросоюз продовжив тимчасовий захист українців до 2027-го року

13 червня 2025, 15:03
Євросоюз продовжив тимчасовий захист українців до 2027-го року
На сьогодні в ЄС перебуває близько 5 млн українців.

В п’ятницю, 13 червня, Європейський Союз продовжує механізм тимчасового захисту для українців до березня 2027 року.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер

"Сьогодні ми продовжуємо тимчасовий захист для громадян України, але ми також обговорюємо шлях уперед, дорожню карту, тому що українці відчайдушно потребують повернення своїх людей для відбудови країни, і саме цим ми займаємося", – сказав єврокомісар. 

За його словамии, на засіданні бере участь віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов, якого запросили до обговорення.

"Я дуже радий, що він прийняв моє запрошення приїхати сюди сьогодні, тому що завжди важливо не просто говорити про Україну, а говорити з Україною та говорити з ними, це важливо", - зазначив Чернишов. 

Він також назвав свою участь у засіданні унікальною і додав, що міністри обговорять підтримку ЄС Україні.

"Нас поінформували про продовження тимчасового статусу захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо забезпечити цим людям ясність щодо планування їхнього життя та їхньої безпеки. І ми дуже вдячні Європейському Союзу за це дуже важливе та своєчасне рішення", – сказав міністр.

Чернишов вважає, що через російські атаки ситуація в Україні залишається драматичною.

"Сьогодні ми отримуємо повну підтримку міністрів внутрішніх справ країн Європи", - сказав він.

Міністр наголосив на важливості роботи з українцями, які перебувають у Європі під тимчасовим захистом, адже зараз близько 5 млн українців перебувають під тимчасовим захистом, які покинули Україну після початку повномасштабного вторгнення. І це число зростає. 60% людей знаходяться в Німеччині, Польщі, Чехії. Німеччина – це країна, яка прийняла найбільше українців. Це понад 1,2 мільйона людей.

важливо, щоб ми були готові добровільно повернути частину українців або більшість українців після закінчення війни та встановлення стабільного миру. Ми готуємо спеціальні центри у столицях країн Європейського Союзу, які називаються хабами єдності, що надаватимуть професійні послуги як тим українцям, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру, так і тим, хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу", - підсумував українській політив.

 
біженцізахистЄвросоюз

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