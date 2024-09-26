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Євросоюз прокоментував нові ядерні погрози путіна – The Guardian

26 вересня 2024, 17:31
Євросоюз прокоментував нові ядерні погрози путіна – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Плани рф щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході.

Європейський Союз розкритикував нові погрози російського диктатора путіна про застосування ядерної зброї у відповідь на масовані повітряні атаки на рф.

Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє The Guardian.

Представник ЄС назвав зміни в ядерній доктрині росії "безрозсудними і безвідповідальними".
 
"путін уже не вперше грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом", – заявив Стано, підкресливши, що Євросоюз рішуче відкидає подібні дії.
 
Плани росії щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході, особливо у світлі прохань України про постачання далекобійного озброєння для ударів по російській території. США та їхні союзники побоюються ескалації конфлікту.
 
Кремль, зі свого боку, бачить у цих змінах "конкретний сигнал" Заходу. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков наголосив, що нові правила мають бути сприйняті всерйоз.
 
Західні лідери неодноразово звинувачували путіна в ядерному шантажуванні. Представник ЄС засудив цей крок як особливо небезпечний з огляду на статус росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

 

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