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Євросоюз пропонує створити запаси критичних ресурсів

05 липня 2025, 13:57
Євросоюз пропонує створити запаси критичних ресурсів
Фото: Укрінформ
Пропонується складати регулярно оновлювані переліки товарів першої необхідності.

Єврокомісія пропонує усім членам створити резервні запаси критично важливих ресурсів та мінералів через усе більше занепокоєння, що ЄС вразливий до атак.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Виконавчий орган ЄС у проєкті заявляє про "зростання геополітичної напруженості, зокрема конфліктів, посилення впливу зміни клімату, погіршення стану довкілля, а також гібридних та кіберзагроз".

Тому у документі пропонується державам-членам ЄС координувати запаси важливих ресурсів, як от продовольства, ліків та навіть ядерного палива. А також створити для цього "мережу запасів".

Крім того, згадується створення на рівні блоку запасів таких товарів, як модулі для ремонту кабелів, "щоб забезпечити швидке відновлення роботи в разі перебоїв в енергопостачанні або пошкодження оптичних кабелів", а також рідкісноземельних металів і магнітів.

Єврокомісія пропонує складати регулярно оновлювані переліки товарів першої необхідності, адаптовані до кожного регіону ЄС та типу кризи.

На сьогодні в Євросоюзі діє механізм кризового реагування, в межах якого ЄС має спільні запаси евакуаційної техніки, деяких ліків і медичного обладнання.

 
ресурсиЄвросоюззапас

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