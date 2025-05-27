Євросоюз пропонує знизити ліміт ціни на російську нафту до $45

На сьогодні максимально допустима ціна складає 60 доларів за барель російської нафти.

Єврокомісія і великі країни ЄС наполягають на зниженні верхньої межі ціни на російську нафту до $45 в рамках посилення санкцій проти кремля.

Проте наразі вони не мають достатньої підтримки своєї ідеї, пише Financial Times.

В ЄС прагнуть вжити більш впливових заходів проти росії, серед яких і зниження цінового ліміту на експорт сирої нафти з $60 до $45 за барель.

Проте ця ідея ще не переконала всі 27 держав-членів ЄС та їхніх партнерів з G7.

На зустрічі міністрів фінансів G7 того тижня Канада запропонувала включити до спільної заяви чітке формулювання про посилення обмеження ціни на нафту.

Пропозицію підтримали в Євросоюзі і G7: Франція, Німеччина та Італія, а також Велика Британія, проте вона не була включена на прохання міністра фінансів США Скотта Беллента.

У кінцевій заяві було вирішено включити формулювання, що зобов'язує країни G7 "продовжувати вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимального посилення тиску, такі як подальше посилення санкцій", у разі, якщо не буде досягнуто угоду про припинення вогню.

Також в Євросоюзі, які раніше не хотіли підтримувати ідею обмеження цін на нафту, такі як Угорщина та Греція, все ще оцінюють цю пропозицію, кажуть посадовці.