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Євросоюз проводить аудит постачання зброї країнами ЄС в Україну – Financial Times

16 січня 2024, 12:33
Євросоюз проводить аудит постачання зброї країнами ЄС в Україну – Financial Times
Фото: www.ednist.info
Перевірка викликала скаргами, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

Брюссель проводить аудит того, скільки зброї країни-члени ЄС передали Україні після початку повномасштабного вторгнення рф. Перевірка викликала скаргами, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

Про це повідомляє Financial Times.

Як розповіли виданню три дипломати ЄС, ознайомлені з планами, дипломатична служба ЄС, Служба зовнішніх справ (EEAS), проводить перевірку постачання зброї країнами-членами після повномасштабного вторгнення рф. EEAS має намір представити свої висновки столицям країн ЄС до саміту лідерів ЄС 1 лютого.

За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних. 

Рішення про проведення аудиту було ухвалене після того, як минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц зажадав підрахувати та порівняти військові поставки, які країни передають Україні.

"Постачання зброї в Україну, заплановані зараз більшістю країн-членів ЄС, занадто малі", - заявив він.

"Нам також потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року", - додав Шольц.

Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.

Згідно з дослідженням Кільського інституту світової економіки, Німеччина взяла на себе найбільші зобов'язання ЄС щодо постачання зброї з точки зору вартості. Її зобов'язання, що становлять понад 17 млрд євро до 31 жовтня минулого року, приблизно вп'ятеро перевищують вартість зобов'язань Данії, що прямує за величиною донора.

"Хоча висловлювання Шольца були витлумачені як закид іншим великим державам ЄС, таким як Франція та Італія, чиї військові зобов'язання значно менші, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі держави могли б надати Києву більше зброї у критичний момент конфлікту", - пише FT.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат. 

Фонд, який фінансує оборонні проєкти в третіх країнах, не отримував підтримки з червня 2023 року, а 27 країн-членів ЄС не змогли домовитися про виділення частини 5 мільярдів євро на рік Україні.

"Ми маємо переконатися, що EPF повернувся у потрібне русло і ми можемо знову використати його для подальших траншів підтримки України", - зауважив високопоставлений дипломат ЄС.

Без EPF "деякі держави-члени" не нададуть жодної військової підтримки.

Видання додає, що західна військова та фінансова допомога Україні скоротилася в останні місяці, що обмежило здатність Києва захищатися від атак росії та розпочати контрнаступальні операції та викликало побоювання, що готовність допомогти Україні слабшає після майже двох років війни. 

зброяЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

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