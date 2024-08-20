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Євросоюз припиняє вільний імпорт українського меду

20 серпня 2024, 19:55
Євросоюз припиняє вільний імпорт українського меду
Фото: з вільних джерел
За даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже перевищує обсяги, встановлені в тарифних квотах.
Європейська комісія у вівторок, 20 серпня, оголосила, що повторно запроваджує тарифні квоти на український мед, оскільки обсяги імпорту меду з України перевищили ліміт, встановлений у регламенті, який надає торговельні пільги для Києва.
 
Про це пише Euractiv. 
 
Виконавчий орган ЄС оголосив у вівторок, що мед став останнім продуктом, який досяг встановленого ліміту, що призвело до запровадження "екстреного гальма".
 
Максимальний обсяг імпорту для цього продукту на весь 2024 рік становить 44,417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року.
 
Від завтра український мед, що імпортується до блоку, підпадатиме під тарифні квоти Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС від 2016 року. Але, за даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже перевищує обсяги, встановлені в тарифних квотах. 
 
"Додатковий імпорт обкладатиметься митами режиму найбільшого сприяння", - йдеться в повідомленні. 
 
Виконавчий орган ЄС заявив, що з 1 січня 2025 року до червня 2025 року на мед буде діяти нова тарифна квота в розмірі 18 507,32 тонни.
 
На сьогодні м’ясо птиці та кукурудза є єдиними чутливими продуктами, які не перевищили відповідні ліміти згідно з рамками банкоматів, але вони недалекі від цього.
 
Згідно даних Митного союзу ЄС, вони обидва досягли майже 70% від максимальної кількості, встановленої регламентом.

 

торгівлямедвійна в Україніросія окупанти

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