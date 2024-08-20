Євросоюз припиняє вільний імпорт українського меду

За даними Єврокомісії, імпорт меду з України вже перевищує обсяги, встановлені в тарифних квотах.

Європейська комісія у вівторок, 20 серпня, оголосила, що повторно запроваджує тарифні квоти на український мед, оскільки обсяги імпорту меду з України перевищили ліміт, встановлений у регламенті, який надає торговельні пільги для Києва.

Виконавчий орган ЄС оголосив у вівторок, що мед став останнім продуктом, який досяг встановленого ліміту, що призвело до запровадження "екстреного гальма".

Максимальний обсяг імпорту для цього продукту на весь 2024 рік становить 44,417 тис. т, що відповідає середньому обсягу з другої половини 2021 року до 2023 року.