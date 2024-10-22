Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Євросоюз привітав результати референдуму у Молдові щодо вступу країни у ЄС

22 жовтня 2024, 13:42
Євросоюз привітав результати референдуму у Молдові щодо вступу країни у ЄС
Фото: ukrinform.com
ЄС засудив російське втручання у передвиборчу кампанію та референдум у Молдові.

Вибори президента у Молдові та референдум щодо євроінтеграції 20 жовтня були добре організовані, але пройшли в умовах, що характеризувалися «занепокоєнням щодо незаконного іноземного втручання та активних зусиль з дезінформації».

Про це йдеться у спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та Європейської комісії.

У ній похвалили владу Молдови за організацію процесу волевиявлення згідно з демократичними стандартами. 

"ЄС вітає результати референдуму. Громадяни Молдови зробили історичний вибір пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом, попри масштабне втручання та гібридну кампанію, яку провадила Росія та її поплічники для підриву демократичного голосування. Ці голоси відображають прагнення мирного, незалежного, демократичного і процвітаючого майбутнього для Молдови", – йдеться у заяві. 

ЄС засудив російське втручання у передвиборчу кампанію та референдум у Молдові та пообіцяв і надалі підтримувати Молдову у зміцненні стійкості та на її євроінтеграційному шляху. 

Президент Франції Емманюель Макрон у своїй реакції на референдум відзначив, що російська дезінформація не похитнула рішучості молдован. 

Як повідомила пресслужба ЦВК Молдови 21 жовтня, до другого туру виборів вийшли нинішня президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло. Згідно з результатами підрахунку протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло – 25,98% голосів виборців.

кремль "категорично відкидав" звинувачення у втручанні у виборчий процес в Молдові.

вибориМолдоваЄвросоюзЖозеп Боррель

Останні матеріали

Робітники та безробітні
Політика
Робітники та безробітні "автомобільного штату" Мічиган голосуватимуть за Трампа. Незалежні виборці в Пенсильванії також – репортажі Бруно Масаєша та Едварда Лукаса
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 14:30
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Політика
Україна повинна переломити ситуацію, перш ніж зможе вести переговори. Для важелів впливу потрібен стабільний фронт на Донбасі та гарантії безпеки Заходу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 12:13
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Політика
Українці стабілізували фронт у Курській області. Проте на інших напрямках росіяни мікропросуваються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 жовтня 2024, 00:26
Політика
"Вибуховий серіал". Як американський телепродюсер за російські гроші знімав антиукраїнські відеоролики для правих інфлюенсерів – Associated Press
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 16:44
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Політика
Консенсусу нема. Західні лідери всіма силами будуть применшувати загрозу використання росією північнокорейських військ – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 жовтня 2024, 12:10
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Заяви про ядерну зброю – це дитячі фантазії. Буряти замість корейців – Том Купер
Переклад iPress – 20 жовтня 2024, 22:28
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити
Політика
Бакинський таємний зв'язок. росіяни намагаються відновити "Петербурзький діалог" з німцями – Die ZEIT
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 16:16
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Політика
Нова загроза для світу від росії. Тіньовий флот путіна розливає нафту в морі по всьому світу – Politico
Переклад iPress – 18 жовтня 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється