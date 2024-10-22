Євросоюз привітав результати референдуму у Молдові щодо вступу країни у ЄС

ЄС засудив російське втручання у передвиборчу кампанію та референдум у Молдові.

Вибори президента у Молдові та референдум щодо євроінтеграції 20 жовтня були добре організовані, але пройшли в умовах, що характеризувалися «занепокоєнням щодо незаконного іноземного втручання та активних зусиль з дезінформації».

Про це йдеться у спільній заяві глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля та Європейської комісії.

У ній похвалили владу Молдови за організацію процесу волевиявлення згідно з демократичними стандартами.

"ЄС вітає результати референдуму. Громадяни Молдови зробили історичний вибір пов’язати своє майбутнє з Європейським Союзом, попри масштабне втручання та гібридну кампанію, яку провадила Росія та її поплічники для підриву демократичного голосування. Ці голоси відображають прагнення мирного, незалежного, демократичного і процвітаючого майбутнього для Молдови", – йдеться у заяві.

ЄС засудив російське втручання у передвиборчу кампанію та референдум у Молдові та пообіцяв і надалі підтримувати Молдову у зміцненні стійкості та на її євроінтеграційному шляху.

Президент Франції Емманюель Макрон у своїй реакції на референдум відзначив, що російська дезінформація не похитнула рішучості молдован.

Як повідомила пресслужба ЦВК Молдови 21 жовтня, до другого туру виборів вийшли нинішня президентка Мая Санду й колишній генеральний прокурор Александр Стояногло. Згідно з результатами підрахунку протоколів, Санду набрала 42,45%, а Стояногло – 25,98% голосів виборців.

кремль "категорично відкидав" звинувачення у втручанні у виборчий процес в Молдові.