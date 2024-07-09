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Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

09 липня 2024, 11:47
Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
Фото: gettyimages.com
За словами посла ЄС у Грузії, наміри нинішнього уряду країни не зрозумілі для лідерів ЄС.

Процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено.

Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський. 

За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.
 
"Також антизахідна, антиєвропейська риторика є абсолютно несумісною з декларованою метою вступу до ЄС. На жаль, на даний момент вступ Грузії до ЄС припинено", – заявив він.
 
До цього Герчинський повідомив, що Європейський союз заморозив виділені для міністерства оборони Грузії €30 млн через закон про іноземних агентів.
 
Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.

 

ГрузіяЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

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