Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії
09 липня 2024, 11:47
Фото: gettyimages.com
За словами посла ЄС у Грузії, наміри нинішнього уряду країни не зрозумілі для лідерів ЄС.
Процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено.
Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський.
За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.
"Також антизахідна, антиєвропейська риторика є абсолютно несумісною з декларованою метою вступу до ЄС. На жаль, на даний момент вступ Грузії до ЄС припинено", – заявив він.
До цього Герчинський повідомив, що Європейський союз заморозив виділені для міністерства оборони Грузії €30 млн через закон про іноземних агентів.
Нагадаємо, парламент Грузії 14 травня ухвалив закон про іноагентів у заключному, третьому читанні. За нього проголосували 84 депутати, проти - 30 парламентаріїв, ще 58 утрималися.