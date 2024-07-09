Євросоюз призупинив процес інтеграції Грузії

За словами посла ЄС у Грузії, наміри нинішнього уряду країни не зрозумілі для лідерів ЄС.

Процес інтеграції Грузії до Європейського союзу (ЄС) призупинено.

Про це повідомив посол ЄС у країні Павло Герчинський.

За його словами, наміри нинішнього уряду Грузії не зрозумілі для лідерів ЄС. Закон про прозорість іноземного впливу є кроком назад, додав дипломат.

"Також антизахідна, антиєвропейська риторика є абсолютно несумісною з декларованою метою вступу до ЄС. На жаль, на даний момент вступ Грузії до ЄС припинено", – заявив він.