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Євросоюз радить країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня в росії

14 квітня 2025, 15:24
Євросоюз радить країнам-кандидатам не відвідувати парад 9 травня в росії
Йдеться про країни Західних Балкан.

Європейський Союз надав вказівку державам, які являються кандидатами на вступ до блоку, не відвідувати парад  москві 9 травня та не здійснювати візити до росії.

Про це журналістам повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає портал Європейська правда.

Глава МЗС розаказала, що під час робочої вечері з представниками країн Західних Балкан європейська сторона дала їм чітку вказівку не брати участь в урочистостях у москві, присвяченим святкуванню 9 травня.

"Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції. У тому числі – дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участі у параді 9 травня в москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС", – заявила Браже.

Вона додала, що з приводу підтримки України планується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, про власну спроможність ЄС".

За її словами, вчорашня російська атака по Сумах демонструє про те, що "Україна потребує більше систем протиповітряної оборони", наголосила латвійська міністерка.

 

 
РосіяпарадЄвросоюз

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