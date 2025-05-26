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ПОЛІТИКА

Євросоюз розглядає варіанти завершення програми тимчасового захисту для українців

26 травня 2025, 20:46
Євросоюз розглядає варіанти завершення програми тимчасового захисту для українців
Фото: з вільного доступу
Йдеться про можливе продовження дії Директиви про тимчасовий захист (TPD) ще на один рік — до березня 2027 року.

У Євросоюзі готуються ухвалити нове рішення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців, які виїхали з країни через війну. Очікується, що відповідна пропозиція буде представлена у червні.

Про це повідомляє Euractiv.

Йдеться про можливе продовження дії Директиви про тимчасовий захист (TPD) ще на один рік — до березня 2027 року. Це буде вже останнє продовження, яке, ймовірно, супроводжуватиметься неофіційною заявою ЄС щодо поступового згортання програми, зазначає видання.

Директиву TPD запустили у березні 2022 року як екстрений механізм для колективного захисту українців. Спочатку вона передбачала лише два продовження — до березня 2025 року. Згодом термін продовжили до березня 2026-го.

Однак, за словами джерел видання у дипломатичних колах, наразі в Брюсселі ведуться активні обговорення "стратегії виходу", враховуючи зміну геополітичного контексту. Це питання, ймовірно, обговорюватимуть 12−13 червня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ.

Більшість країн-членів підтримують ще одне продовження, однак правові межі майже вичерпані. 

"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", — сказав старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Вагнер.

Він наголосив на необхідності напрацювання альтернатив — як для тих українців, які хочуть залишитись у ЄС, так і для тих, хто планує повернутись додому. Експерти також застерігають: якщо не запропонувати чіткого механізму виходу з системи, це може призвести до перевантаження національних систем надання притулку.

Серед обговорюваних варіантів:

  • звуження сфери дії захисту (наприклад, виключення тих, хто повернувся в Україну, з повторного вступу до програми);
  • заборона новим прибулим скористатись захистом;
  • створення нового юридичного інструменту, як-от «дозвіл на реконструкцію» на термін до 10 років (ця ідея поки що не знайшла широкої підтримки).

Наразі жодне рішення не ухвалено. 

"Зрештою, нам доведеться відповісти на питання: що буде після тимчасового захисту? Обійти це неможливо", — резюмував Вагнер.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року майже 4,3 мільйона українців мали статус тимчасового захисту в ЄС.

5 травня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомляв, що питання тимчасового захисту для українських біженців можуть розглянути на засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке заплановане на червень.

Євросоюзбіженцівійна

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