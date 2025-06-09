Євросоюз розгляне продовження тимчасового захисту для українців до 2027 року

Остаточне рішення очікується в найближчі тижні.

Рада Євросоюзу в п’ятницю, 13 червня, планує узгодити політичне рішення про продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до березня 2027 року.

Про йдеться в анонсі порядку денного засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ на 13 червня.

Засідання Ради ЄС має на меті досягнення політичного рішення щодо продовження статусу тимчасового захисту для українців до березня 2027 року. Остаточне рішення очікується в найближчі тижні, написано в анонсі.

Крім того, міністри ЄС обговорять варіанти переходу від статусу тимчасового захисту до іншого.