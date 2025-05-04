Євросоюз розкритикував авіарейси рф до Абхазії

Це рішення образило навіть проросійську грузинську владу.

Європейський Союз засудив одностороннє рішення російської федерації відновити регулярні комерційні пасажирські рейси до Сухумі — столиці окупованого регіону - Абхазії, що є невід'ємною частиною Грузії.

Про це йдеться в офіційній заяві речника ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Ануара Ель-Ануоні, оприлюдненій 3 травня 2025 року.

У документі наголошується, що запуск рейсів без згоди грузинської влади та без необхідного міжнародного авіаційного коду для аеропорту Сухумі є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності Грузії з боку росії. ЄС підтвердив свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Перший за 32 роки комерційний рейс до Сухумі, за повідомленням ресурсу Front news Gtorgia, відбувся 1 травня 2025 року. Його здійснила російська авіакомпанія ЮВТ-Аеро, яка перебуває під санкціями ЄС. Сухумський аеропорт не має чинного коду Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), оскільки той був анульований ще у 2006 році через невизнання міжнародною спільнотою російської окупації регіону.

Грузинські офіційні особи також засудили дії росії. Міністерство закордонних справ Грузії назвало запуск рейсів "незаконною активацією" аеропорту Сухумі та порушенням міжнародного права. Агентство цивільної авіації Грузії заявило, що ці рейси не сертифіковані та суперечать як міжнародним нормам, так і грузинському законодавству.

Цей крок росії розглядається як частина ширшої стратегії з інтеграції окупованих територій Грузії до російського політичного, економічного та військового простору, що викликає занепокоєння міжнародної спільноти.