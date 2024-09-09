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Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим

09 вересня 2024, 20:51
Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим
Фото: з відкритих джерел
Візи Євросоюзу для вірмен будуть скасовані, якщо Єреван зробить значні реформи у сферах безпеки проїзних документів, кордону, міграції, боротьби з корупцією.

Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.

Про це повідомляє вірменська "Радіо Свобода".

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч у Єревані з віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом.
 
"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни, починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", – сказав Пашинян.
 
Окрім цього, на зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.
 
Схінас додав, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією, у просуванні реформ у цій державі. Також віцепрезидент Єврокомісії сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.

 

Вірменіябезвізовий режимвійна в Україніросія окупанти

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