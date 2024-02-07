Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства

Скриніг законодавства є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС.

Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдавського законодавства, що є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС країни-кандидата.

Про це повідомила віце-прем'єр з євроінтеграції Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом, пише NewsMaker.

"Сьогодні я очолила молдавську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдавського законодавства нормам ЄС", - написала Герасимов у Facebook.

Віце-прем'єр з євроінтаграції також розповіла про зустріч із головою Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.

"Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС. Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації", - повідомила Герасимов.

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що процес скринінгу молдавського законодавства "закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в ЄС".

"З нетерпінням чекаю на подальший прогрес", — написала Санду в соцмережах.