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Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства

07 лютого 2024, 21:07
Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдовського законодавства
Фото: ria.ru
Скриніг законодавства є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС.

Євросоюз розпочав процедуру скринінгу молдавського законодавства, що є обов'язковою процедурою перед вступом до ЄС країни-кандидата.

Про це повідомила віце-прем'єр з євроінтеграції Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом, пише NewsMaker.

"Сьогодні я очолила молдавську делегацію в Брюсселі, де ми розпочали процес оцінки відповідності молдавського законодавства нормам ЄС", - написала Герасимов у Facebook.

Віце-прем'єр з євроінтаграції також розповіла про зустріч із головою Головного управління з питань сусідства та розширення ЄС Гертом-Яном Купманом.

"Ми обговорили подальші кроки у процесі вступу до ЄС. Узгодили пріоритетні дії та графік їх реалізації, приділивши особливу увагу реформі юстиції та процесу деолігархізації", - повідомила Герасимов.

Президент Молдови Майя Санду зазначила, що процес скринінгу молдавського законодавства "закладає основу для переговорів щодо вступу до ЄС і є найважливішим кроком на шляху до членства в ЄС".

"З нетерпінням чекаю на подальший прогрес", — написала Санду в соцмережах.

МолдоваЄвросоюзвійна в Україніросія окупанти

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