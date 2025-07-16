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ПОЛІТИКА

Євросоюз шукає обхідні шляхи для фінансування військової допомоги Україні – Bloomberg

16 липня 2025, 19:19
Євросоюз шукає обхідні шляхи для фінансування військової допомоги Україні – Bloomberg
Базові договори Євросоюзу не дозволяють безпосередньо спрямовувати гроші з бюджету ЄС на закупівлю американської зброї для України.

Європейський Союз не може використовувати свій бюджет для закупівлі американської зброї для України через обмеження в рамках внутрішніх договорів блоку.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Bloomberg.

За його словами, базові договори Євросоюзу не дозволяють безпосередньо спрямовувати гроші з бюджету ЄС на закупівлю американської зброї для України. Тому країнам блоку доведеться використати на це гроші зі своїх національних бюджетів, у тому числі отримані від Євросоюзу.

"Єврокомісія може підштовхнути країни ЄС використати кошти із загальноєвропейської позики в розмірі 150 млрд євро на загальні військові закупівлі, потенційно вивільняючи таким чином власні гроші на оплату військових поставок Україні", - зазначив Кубілюс.

Єврокомісар також пояснив, що виділені на військові потреби кошти з бюджету ЄС на період до 2034 року будуть "щонайменше в 40 разів меншими за національні військові витрати держав Євросоюзу". Більшість зростання військових витрат країн ЄС має також здійснюватися за рахунок нових військових позик.

СШАвійназброяЄвросоюздопомога Україні

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