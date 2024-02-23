Євросоюз схвалив 13-й пакет санкцій проти росії

Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб.

Євросоюз схвалив 13 пакет санкцій проти росії.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції введено проти тих, є відповідальним за продовження незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни путінського режиму, і тих, хто надає їй суттєву підтримку.

Індивідуальні санкції спрямовані насамперед проти військового та оборонного секторів та пов'язаних з ними осіб, зокрема тих, хто причетний до постачання зброї з Північної Кореї до росії.

Також санкції спрямовані проти представників судової влади, політиків та осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей.

“У той час як ми досягаємо сумної позначки у два роки відтоді, як путін почав повномасштабне вторгнення в Україну, Європсоюз продовжує тиск на росію. Сьогодні ми посилюємо обмежувальні заходи проти російського військового та оборонного сектору, націлюючись на інші організації в третіх країнах, які постачають обладнання, а також осіб, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми залишаємось єдиними у своїй рішучості знищити військову машину росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність і суверенітет”, − зазначив Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.