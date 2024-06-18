Євросоюз став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Таке рішення прийняли під час дискусій на Саміті миру.

Європейський союз став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"Відповідно до дискусій під час Саміту миру в Україні, ЄС став спостерігачем у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей. Настав час діяти і повернути всі тисячі примусово переміщених і депортованих українських дітей", – написав він.

Також додав, що необхідно негайно припинит використовувати дітей як зброю.

"росія повинна відповісти за цей жахливий і нелюдський злочин", – зазначив Боррель.