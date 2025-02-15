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Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну – AP

15 лютого 2025, 13:26
Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну – AP
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
В Європі вважають, що пріоритети американської безпеки лежать в інших сферах.

Декілька європейських країн негласно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну. 

Про це повідомляє The Associated Press.

Видання пише, що Британія і Франція спрямовують спільні зусилля на ймовірну миротворчої місії. 

Країни Європи почали вивчати, які сили могли б знадобитися, адже мають побоювання, що президент США може укласти угоду з президентом рф Володимиром путіним без ЄС.

Агенція додає, що в грудні минулого року група лідерів і міністрів зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у штаб-квартирі генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Брюсселі, де були представники Британії, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів і Польщі і високопосадовці Євросоюзу.

Перемовини грунтувалися на ідеї президента Франції Еммануеля Макрона, яку він висунув ще на початку 2024 року, однак тоді була критика.

Журналісти пишуть, що якими саме будуть миротворчі сили - буде залежати від умов мирного договору та інших факторів.

"Ми знаходимося на дуже ранній стадії", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певклур в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Він додав, що попри різноманітні дискусії і чутки, для європейських союзників "критично важливо" зрозуміти, як виглядатиме лінія зіткнення в Україні, перш ніж розробляти план.

Естонський міністр наголосив, що якщо москва і Київ скоротять свої сили вздовж лінії фронту до "пари тисяч" з обох сторін, то "для Європи не буде проблемою також бути там", але буде набагато складніше, якщо конфлікт буде "кипіти".

"Вони порушують усі угоди. Тому, якщо ми відправимо туди війська, у них мають бути авіація, великі сухопутні війська, безпілотники, контрбезпілотники, протиповітряна і протиракетна оборона", - заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

Нещодавно ми писали щодо перспективи укладення угоди між Україною і росією прискорила обговорення питання про миротворців

 
Європамиротворцівійна в Україні

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