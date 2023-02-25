Євросоюз таки схвалив 10-й пакет санкцій проти росії

Країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили 10 пакет санкцій проти рф.

Це сталось рівно через рік із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Про це пише в Twitter Головування Швеції в Раді ЄС.

Санкції передбачають жорсткіші обмеження на експорт до росії продукції подвійного призначення та технологій, цільові обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну, поширюють пропаганду або постачають безпілотники, що використовуються Росією у війні, а також заходи протидії російської дезінформації.

"Спільними зусиллями держави-члени ЄС запровадили найпотужніші та найширші санкції за всю історію, щоб допомогти Україні перемогти у війні. ЄС залишається єдиним цілим з Україною та українським народом. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - написали у шведському головуванні в ЄС.