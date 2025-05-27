Євросоюз ухвалив програму переозброєння Європи на €150 млрд
Рада міністрів ЄС ухвалила програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 мільярдів євро і відкриє нові інвестиційні можливості для України.
Про це Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС.
"SAFE ухвалено за широкої підтримки, так, як це відбулося на засіданні Coreper. Ніхто не голосував "проти". Одна країна утрималася", - пише агенція.
У кінцевих товарах військового призначення вартість складових і запасних частин, які виробляються за межами Євросоюзу, а також за межами країн європейського економічного простору та України, не має перевищувати 35% загальної вартості такої оборонної продукції.
Також спільне оборонне замовлення в рамках ЄС є відкритим для вже згаданих країн європейського економічного простору та для України.
Блок розглядає інтеграцію України до ЄС як стратегічний напрямок для зміцнення майбутньої архітектури європейської безпеки, має намір швидко інтегрувати ВПК України та поєднати його із технологічними та фінансовими можливостями європейської оборонної промисловості.