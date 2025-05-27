Євросоюз ухвалив програму переозброєння Європи на €150 млрд

Частина коштів піде і для України.

Рада міністрів ЄС ухвалила програму Security Action for Europe, яка передбачає залучення приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості до 150 мільярдів євро і відкриє нові інвестиційні можливості для України.

Про це Укрінформу стало відомо з дипломатичних джерел в ЄС.

"SAFE ухвалено за широкої підтримки, так, як це відбулося на засіданні Coreper. Ніхто не голосував "проти". Одна країна утрималася", - пише агенція.