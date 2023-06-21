Євросоюз узгодив 11-й пакет санкцій проти рф

Зокрема, обмеження спрямовані на протидію обходу росією вже запроваджених санкцій.

21 червня посли країн ЄС узгодили черговий пакет санкцій проти росії, покликаний перекрити канали для ухиляння від вже чинних санкцій.



Про це повідомило представництво Швеції, яка нині головує в Раді ЄС.

"Сьогодні посли ЄС узгодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет містить заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій та нові індивідуальні санкційні списки", - ідеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що новий пакет санкцій ЄС проти рф мали обговорити 24 травня. Але він так і не був ухвалений через блокування Угорщиною. Формальною причиною для Будапешта є внесення Києвом угорського OTP Bank до списку спонсорів війни.

Україна наполягала на прискоренні процесу ухвалення 11-го пакета санкцій ЄС, а також застосуванні руйнівних санкцій проти російського військово-промислового комплексу.У середу посли ЄС також оголосили про збільшення на €3,5 мільярда фонду, що фінансує зброю для України.