Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Євросоюз вперше в історії ухвалив військову допомогу Вірменії

22 липня 2024, 14:27
Євросоюз вперше в історії ухвалив військову допомогу Вірменії
Фото: з відкритих джерел
Сьогодні, 22 липня, Рада Євросоюзу вперше схвалила допомогу в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Республіки Вірменія вартістю €10 млн.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

"Безпека стає все більш важливим елементом наших двосторонніх відносин з Вірменією. Цей захід в рамках Європейського фонду миру ще більше сприятиме стійкості країни. Ми маємо взаємний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії у місіях та операціях під егідою ЄС", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Європейський Союз вперше вирішив підтримати Вірменію в рамках Європейського фонду миру.

"Метою цього заходу допомоги є посилення матеріально-технічного потенціалу Збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її Збройних сил у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях і операціях, у тому числі розгорнутих Євросоюзом. Зокрема, схвалена допомога дозволить створити повноцінне наметове містечко для батальйону", - йдеться в документі.

 

ЄвросоюздопомогаВірменія

Останні матеріали

Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
Бізнес & Фінанси
Системи управління навчанням (LMS) для роздрібної торгівлі – чому воні вам потрібні?
22 липня 2024, 18:15
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Політика
Демократи об'єдналися навколо Гарріс на заміну Байдена. Виборці Ніккі Гейлі теж – американські ЗМІ
Переклад iPress – 22 липня 2024, 12:40
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Політика
Європі та Україні не варто розраховувати на Трампа. Ті, хто думає інакше, є мрійниками – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 липня 2024, 10:44
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Політика
Сага про Україну та F-16. Як старі радянські статути і командування заважають руху України до НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2024, 21:57
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
Політика
Фронт на середину липня: майже без змін. Та про погані новини зі США – Ендрю Таннер
19 липня 2024, 15:30
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про
Політика
Обережно: інфіковано росією. Вчені повинні припинити ганьбити себе недолугими політичними пропозиціями про "мирні переговори" з путіним – Нейл Абрамс
Переклад iPress – 19 липня 2024, 11:24
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Політика
Вашингтонський саміт НАТО 2024 року: зустріч перед бурею? Максимум святкування, мінімум суперечностей – RUSI
Переклад iPress – 19 липня 2024, 09:17
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Старий європейський порядок тріщить по швах. Незабаром дізнаємося, чи зможе Британія допомогти його втримати – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 18 липня 2024, 14:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється