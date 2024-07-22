Євросоюз вперше в історії ухвалив військову допомогу Вірменії

Сьогодні, 22 липня, Рада Євросоюзу вперше схвалила допомогу в рамках Європейського фонду миру на підтримку Збройних сил Республіки Вірменія вартістю €10 млн.

Про це йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

"Безпека стає все більш важливим елементом наших двосторонніх відносин з Вірменією. Цей захід в рамках Європейського фонду миру ще більше сприятиме стійкості країни. Ми маємо взаємний інтерес у подальшому розширенні нашого діалогу щодо зовнішньої політики та політики безпеки, також розглядаючи майбутню участь Вірменії у місіях та операціях під егідою ЄС", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Європейський Союз вперше вирішив підтримати Вірменію в рамках Європейського фонду миру.

"Метою цього заходу допомоги є посилення матеріально-технічного потенціалу Збройних сил Вірменії та сприяння покращенню захисту цивільних у кризових і надзвичайних ситуаціях. Він також спрямований на підвищення стійкості Вірменії та прискорення оперативної сумісності її Збройних сил у разі можливої майбутньої участі країни в міжнародних військових місіях і операціях, у тому числі розгорнутих Євросоюзом. Зокрема, схвалена допомога дозволить створити повноцінне наметове містечко для батальйону", - йдеться в документі.