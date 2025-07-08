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ПОЛІТИКА

Євросоюз втрачає контроль над дотриманням демократичних стандартів – Politico

08 липня 2025, 18:19
Євросоюз втрачає контроль над дотриманням демократичних стандартів – Politico
Фото: Укрінформ
Одним із прикладів стала Угорщина, де уряд прем’єра Віктора Орбана у травні подав до парламенту суперечливий законопроєкт “Про прозорість суспільного життя”.

Країни Європейського Союзу все частіше не виконують рекомендації Європейської комісії щодо боротьби з корупцією, зміцнення незалежності судів, свободи ЗМІ та захисту демократичних інституцій.

Про це йдеться в щорічному "Звіті про верховенство права", оприлюдненому 8 липня, на який посилається Politico.

У документі підкреслюється, що низка країн-членів практично не зробили жодного прогресу у виконанні ключових вимог Єврокомісії. Зокрема, Угорщина, за словами авторів звіту, не виконала жодної з наданих рекомендацій, окрім однієї.

У цілому, за останній рік держави-члени повністю виконали або досягли значного прогресу лише у 18% рекомендацій, що є погіршенням порівняно з минулими роками — 20% у 2024 році та понад 25% у 2023-му. У 43% рекомендацій прогрес визнано “відсутнім” або “обмеженим”.

Єврокомісар з питань демократії Майкл Макграт заявив, що Брюссель розглядає можливість прив'язати дотримання демократичних стандартів до доступу до бюджету ЄС, обсяг якого на наступний семирічний період становитиме 1,2 трильйона євро. Проєкт бюджету на 2028–2035 роки планується оприлюднити 16 липня.

"Коли ви дивитеся на рекомендації та оцінку минулого року й бачите багато згадок про 'відсутність прогресу' — це викликає очевидне занепокоєння", — зазначив Макграт.

У звіті також підкреслюється, що в низці країн звужується простір для громадянського суспільства — зокрема, для професійних асоціацій суддів, прокурорів і журналістів. Крім того, медіаорганізації стикаються з дедалі більшим тиском — не лише з боку ринку, а й через політичний тиск і обмежувальні закони.

Одним із прикладів стала Угорщина, де уряд прем’єра Віктора Орбана у травні подав до парламенту суперечливий законопроєкт “Про прозорість суспільного життя”. Документ передбачає створення спеціального органу, який зможе вносити до "чорного списку" організації, що фінансуються з-за кордону — включно з тими, хто отримує гранти ЄС. Згідно з текстом, загрозою державі вважається навіть “вплив на громадську думку” чи “просування демократичних дебатів”.

Цю ініціативу вже порівнюють з російським законом про “іноземних агентів”, що використовується в росії для переслідування неурядових організацій. Єврокомісія вимагала від Будапешта відкликати закон, однак на цей момент документ залишається на розгляді.

УгорщинадемократіяЄвросоюз

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