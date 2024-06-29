Євросоюз ввів нові санкції проти білорусі

Сьогодні Рада ЄС ухвалила санкції проти білоруської економіки.

Обмеження мають віддзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти росії і таким чином розв'язати проблему обходу санкцій.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

"Своїм рішенням Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводить додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу", - йдеться в заяві.

Крім того, вводяться додаткові обмеження на експорт до білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.

Ще буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з білорусі золото та діаманти, гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Останній захід буде доповнений новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Рада ЄС також заборонила надання певних послуг білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою: мова про бухгалтерські, архітектурні та інженерні послуги, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інші.

Рада ЄС розширює заборону на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.

Сьогоднішнє рішення вимагає, щоб експортери з ЄС включали до своїх майбутніх контрактів так зване "застереження про відсутність Білорусі", яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі важливих товарів і технологій, товарів військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів.

З метою мінімізації ризику обходу санкцій ЄС заборонить транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному посиленню Білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки, товарів, які можуть сприяти посиленню білоруських промислових потужностей.

З метою протидії реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.