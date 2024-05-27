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Євросоюз ввів санкції проти Медведчука і ЗМІ

27 травня 2024, 11:19
Євросоюз ввів санкції проти Медведчука і ЗМІ
Фото: ТАСС
Сьогодні Європейський союз запровадив обмеження проти колишнього народного депутата України Віктора Медведчука, а також видання Voice of Europe.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Чехії в соцмережі X (Twitter)

"Чеській дипломатії вдалося домогтися занесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на росію", - йдеться в доипсі.

За пропозицією Чехії, Євросоюз вирішив внести до санкційного списку ЄС три організації, які працюють на кремль.

Першим у списку значиться "Голос Європи" - російський пропагандистське видання, яке використовується росією для впливу на вибори до Європарламенту.

Також під санкції потрапили проросійські бізнесмени Артем Марчевський і Віктор Медведчук, які стоять за російською операцією впливу.

"Усі обмеження, які Чехія вже застосувала до юридичних осіб, тепер поширюються на всі 27 країн-членів ЄС", - додали в чеському відомстві. 

Для Медведчука і Марчевського це означає заборону на в'їзд і транзит через усі країни-члени ЄС. 

Разом з тим, всі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

 
санкціїВіктор МедведчукЄвросоюз

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